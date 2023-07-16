В 17 селах Костанайского района с 1 августа вырастет стоимость питьевой воды

В 17 селах Костанайского района с 1 августа изменится стоимость питьевой воды. Повышение сразу в 4 раза коснется тех населенных пунктов, где установлены пункты раздачи питьевой воды. Так, сорокалитровая фляга воды вместо 125 тенге будет стоить 500. Как отмечают представители районного коммунального предприятия, только при такой стоимости предприятие перестанет нести многомиллионные убытки.

В Затобольской теплоэнергетической компании отмечают, в последние годы работа пунктов раздачи питьевой воды была убыточной. Только за прошлый год — это минус 15 млн тенге для компании. Причина, по словам коммунальщиков, низкий тариф на питьевую воду, который у них не менялся уже 13 лет.

— Чтобы он был не убыточный, мы просили другой цену. Мы просили 14 500 за 1 куб, но остановились на варианте 12500. Ровная цифра, то есть за флягу — 500 тенге. Если бы это было 14 500, цена была бы немножечко больше — за флягу было бы 580, — рассказала Ольга Комаренко, заместитель директора КГП «ЗТЭК».

Сейчас 40 -ка литровая фляга стоит 125 тенге. Но с 1 августа люди будут платить больше. Коммунальщики подчеркивают, в новый тариф вложили все расходы, а это содержание штата, оплата налогов, электроэнергия, транспортировка, топливо и ремонты. При этом, хоть как-то снизить новый тариф за счет бюджетного субсидирования, не получается.

— Субсидируется в сельской местности вода, которая стационарная, которая доставляется по сетям и до потребителя до конечного, до дома, до квартиры. Вот такая вода субсидируется — водопроводная вода, да, субсидируется, — пояснила Комаренко.

При этом, как отметили в Затобольской ТЭК, вода из пунктов раздачи в этих селах, не основной источник воды, у многих жителей, а это почти 9 тыс. человек, есть скважины для технической воды, поэтому за полгода пунктах выдали всего 770 кубов питьевой воды. Сейчас же коммунальщики объезжают эти села и разъясняют людям причины повышения тарифа на воду.

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