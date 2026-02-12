В Житикаре сотрудники полиции пресекли деятельность, связанную с распространением наркотических средств через интернет.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 18-летняя жительница города. По предварительным данным, девушка могла быть причастна к работе интернет-магазина, действовавшего через мессенджер.
При обыске в квартире подозреваемой обнаружены электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, а также порошкообразные вещества. Общий вес изъятого составил около 800 граммов.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Проводятся дальнейшие следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.
В полиции напомнили, что за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
