В Житикаре сотрудники полиции пресекли деятельность, связанную с распространением наркотических средств через интернет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 18-летняя жительница города. По предварительным данным, девушка могла быть причастна к работе интернет-магазина, действовавшего через мессенджер.

При обыске в квартире подозреваемой обнаружены электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, а также порошкообразные вещества. Общий вес изъятого составил около 800 граммов.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Проводятся дальнейшие следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.

В полиции напомнили, что за незаконный оборот наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

