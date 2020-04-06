В 20 раз уменьшилось количество людей, пересекающих автомобильные пункты Костанайской области

Количество людей, пересекающих автомобильные пункты Костанайской области, уменьшилось в 20 раз. По официальной информации, если ранее в день регистрировалось от 3 до 5 тысяч человек, то сейчас в регионе заезжает до 300 человек и это в основном водители транзитных большегрузов. Уже внутри области, они проезжают через санитарные блокпосты, где их осматривают медики, сообщает alau.kz

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов недавно посетил санитарные посты, которые расположены вокруг Костаная. Их всего вокруг областного центра работает 7. Четыре из них — в Костанайском районе: на границе с Сарыкольским, Мендыкаринским, Аулиекольском районами, а также недалеко от посёлка Садчиковка. На каждом посту на одной смене работают по четыре сотрудника полиции: двое патрульных полицейских и два сотрудника СОБРа.Также здесь есть два медицинских работника. Все обеспечены четырехразовым питанием. Но вопросы у акима есть — сколько часов длится смена?

«8 утра заступили, завтра в 8 утра сменят, сутки. Это неправильный подход, завтра вы потеряете людей.Вы вот так поработайте, я посмотрю на вас, или хотя бы 12 часов»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области интересуется, хватает ли людей. Пока да, отвечает главный полицейский области. Недавно в область привезли военнослужащих из Жамбыла, они помогут костанайским полицейским на блокпостах, но эпидемиологи пока не готовы разрешить им приступить к работе.

«Можно вопрос по военнослужащим, на сегодня 151 человек приняли. Было бы идеально сделать им тестирование, но пока с тестами проблема. Пока нужно не допускать их к работе. В Жамбыле тест им не делали.Температуру мерили, но будем держаться своими силами первое время»,- сказал руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов.

Стоит отметить, что количество лиц, пересекших границу автомобильных пунктов Костанайской области уменьшилось в 20 раз. Если ранее в день регистрировалось от 3 до 5 тысяч человек, то сейчас заезжает до 300 человек водителей транзитных большегрузов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.