В 2021 году среднемесячная номинальная зарплата в РК составила 268 051 тенге

Среднедушевые доходы населения увеличились за год на 4,2 %, а реальные доходы упали на 4,1 %.

В декабре 2021 года среднемесячная номинальная зарплата работника составила 268 051 тенге, сообщает бюро национальной статистики РК, передает informburo.kz.

По официальным данным, в ноябре прошлого года среднедушевые доходы населения составили 131 978 тенге, что на 4,2% выше, чем в ноябре 2020 года, но реальные денежные доходы снизились на 4,1%.

Уровень безработицы в РК составляет 4,9%. В декабре прошлого года безработными числились 449,9 тысяч казахстанцев. 97,9 тысяч человек – 1,1%, зарегистрированы в органах занятости.

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