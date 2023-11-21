В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий

Изменения в назначении пенсий со следующего года объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге по итогам заседания правительства министр подробнее остановился на разрабатываемых изменениях. Он сообщил, что в следующем году будет изменён процесс назначения пенсий и будет проводиться в совершенно новом формате. По словам министра Багдата Мусина, процесс получения пенсий сегодня – сложный вопрос.

“На каждом этапе мы предлагаем, как заменить, как упростить процедуру для оформления этой пенсии. Скажу, что шаги сокращаются и вместе с тем, сокращается количество документов. Единственный документ, по которому мы сегодня ещё работаем – это архивная справка и старая трудовая книжка”, — сказал министр.

Чтобы решить этот вопрос, министерство внесло внёс два предложения.

«Соответствующие министерства будут принимать решения как войти: или последний отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, или, чтобы мы знали, где он раньше работал, потому что это всё влияет на исчисление пенсионной выплаты. Второе предложение — чтобы наши архивные системы были интегрированы. То есть, чтобы, когда заявитель указывал, что он работал, например, в тресте в Экибастузе в 1989 году, чтобы в Экибастуз в архив ушла эта информация, там люди проверили эту информацию и обратно к нам пришла. То есть, мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов, и чтобы это не занимало много времени, чтобы доказать, что ты когда-то, где-то работал», — прокомментировал Багдат Мусин.

Также на брифинге было сказано и о том, что министерством разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок — при трудоустройстве, подключению к интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад.

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