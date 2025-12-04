В Казахстане тема пересмотра порога минимальной достаточности (ПМД) вызывает большой резонанс. Людей в первую очередь интересует, насколько вырастет этот показатель – в процентах или в тенге, а также возможны ли изменения самой формулы его расчёта, передаёт BAQ.KZ.

На редакционный запрос официальный ответ предоставил ЕНПФ, разъяснив, по каким принципам определяется ПМД.

Согласно действующему Социальному кодексу, АО «ЕНПФ» обязано ежегодно, не позднее пяти рабочих дней после официальной публикации закона о республиканском бюджете на предстоящий год, объявлять размер порога минимальной достаточности, который будет применяться с начала нового года.

Что такое ПМД?

Порог минимальной достаточности – это минимальный объём пенсионных накоплений, достаточный для того, чтобы будущий пенсионер мог получать выплаты не ниже установленной минимальной пенсии. Он рассчитывается с учётом обязательных пенсионных взносов, ожидаемых будущих отчислений, инвестиционного дохода и ключевых социально-экономических показателей.

Как рассчитывается ПМД?

Расчёт ведётся по Методике, утверждённой постановлением Правительства РК №521 от 2023 года. Формула базируется на нормах действующего законодательства и включает в себя следующие показатели:

минимальная заработная плата; минимальный размер государственной базовой пенсии; минимальный размер пенсии; прожиточный минимум.

Каким будет фактический рост ПМД и изменится ли формула его расчёта, станет известно только после принятия закона о республиканском бюджете. После этого ЕНПФ официально опубликует обновлённые данные.

