В 25 домах Костаная горячей воды не будет до осени

В рамках подготовки к отопительному сезону из областного бюджета выделены средства на реконструкцию тепломагистрали по улице Карбышева.

Как рассказали в пресс-службе ГКП «КТЭК», эта тепломагистраль более 30 лет не видела капитального ремонта. Сейчас есть возможность обновить 1,2 километров трубы диаметром 500 миллиметров. Но уже с 12 июня 25 домов в микрорайоне Западный останутся без горячего водоснабжения до 1 сентября 2020 года.

Список адресов: Строительная, 2, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 10, 10A, 12, 14,16;

Карбышева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17, 19, 21, 25, 27;

Чернышевского, 68.

«Уважаемые потребители просим с пониманием отнестись к временным ограничениям. Все ради успешного прохождения отопительного сезона. Кроме того реализация данного проекта позволит трудоустроить безработных горожан. Еще, в ближайшее время из республиканского бюджета обещают выделить средства на реализацию трех проектов по реконструкции изношенных сетей города Костанай. Все они будут реализованы в первую очередь в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости», это значит что еще больше наших земляков получат рабочие места, а мы увеличим срок службы наших сетей! Терпения и взаимопонимания нам всем»,- сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».

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