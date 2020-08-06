В 7 из 15 проверенных дворов Костаная нашли нарушения при укладке асфальта

В Костанае проверили 15 дворов, где проходил ремонт асфальтового покрытия. Пробы качества показали, что в 7 из них были допущены больше 20 грубых нарушений технологии, передает alau.kz

Проложить асфальт во дворах дело хорошее. Установить новые бордюры — да просто отлично. Но сделано ли все качественно? С первого взгляда порой и не определишь, соблюдалась ли технология. И вот для этого филиал центра качества дорожных активов брал пробы. Результаты оказались неутешительными. Проверены были 15 дворов, и среди них нашли больше 20 грубых нарушений.

«В частности, отсутствие подгрунтовки или работа в неблагоприятных погодных условиях. Или же они допустим, асфальтобетонную смесь укладывают асфальтоукладчиками, не самосвалами, а то есть с перегрузкой погрузчиками. Это тоже нарушение технологии производственных работ»,- рассказал Абылайхан Алшинбаев, директор Костанайского филиала национального центра качества дорожных активов.

Несоответствия и нарушения в технологии нашли в 7 дворах. Среди них 1 дом в 8 микрорайоне, Чкалова 6, Воинов-Интернационалистов 24, Уральская 4/1, Гоголя 96. По адресу Алтынсарина 230 сотрудники центра обнаружили сетку трещин и шелушение асфальта. На Лермонтова 10 — сколы на бордюрах и вновь трещины. Эти дворы проверяли с мая по июль. Подрядчиками на них выступали «ДК Максат», «Таза Жол» и «АБЗ плюс». По идее все эти нарушения нужно было устранить.

«У нас с подрядной компанией нет никакого договора. То есть это уже прерогатива заказчика. То есть они должны обязать подрядную компанию произвести переустройство или устранить или вообще приостановить работы до устранения замечаний»,- сообщил Абылайхан Алшинбаев.

Заказчиком выступал городской отдел ЖКХ. Они и должны были общаться с подрядчиками. В итоге в части дворов нарушения устранили. Такой информацией обладает директор филиала центра Абылайхан Алшинбаев. Но какие именно это были дворы и где переделку еще не проводили, он не знает, а сотрудники костанайского акимата сведений пока не предоставили. Тем временем ремонт во многих других дворах продолжается, но отбирать новые пробы на качество филиал центра сейчас не может. И все из-за бумажных вопросов.

«На данный момент по договору с ЖКХ города Костаная была выделена сумма. Выделенная сумма была нашим филиалом освоена. К сожалению, сейчас мы свою работу именно в части города приостановили. Я не могу выезжать самовольно без договора и без графика»,- сказал директор филиала.

Сотрудники филиала отправили письмо в акимат с предложением продолжить совместную работу. Но пока новый договор с ними не заключен. Тем не менее, жители города сами могут обратиться за бесплатной пробой качества асфальта. Для этого им нужно позвонить в офис «Kostanai — Adaldyq Alany» по номеру 54-46-24, с которым также работает центр качества. Поступившие заявки примут к работе, но включать в текущий график будут постепенно и точечно. Результаты, которые получат жильцы, можно будет предоставить как отделу ЖКХ, так и подрядчикам, чтобы те вовремя устранили все недочеты.

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