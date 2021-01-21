В 7 зданиях госархивов Костанайской области запланирован ремонт

В прошлом году в Костанайской области был проведен ремонт зданий и кровли в Лисаковском, Камыстинском, Аулиекольском госархивах, на этот год, отмечают в областном управлении информатизации, оказания госуслуг и архивов, тоже большие планы по реконструкции подведомственных им зданий и помещений. Будут приведены в порядок 7 архивов, в числе которых Федоровского района и Рудного

В архивах Костанайской области находится свыше 1 млн 6оо тыс. единиц хранения документов. В большей части это управленческая и научно-техническая документации, фото, фоно, видео, документы по личному составу, а так же документы личного происхождения жителей региона. Уже не один год в архивах области идет оцифровка этих документов. Это помогает сохранить их и, конечно же, обеспечить быстрый доступ к ним.



«Всего на сегодняшний день отсканировано свыше 10 тысяч фотографий, более 33 тысяч единиц хранения на бумажной основе, находящихся на государственном хранении. С марта 2020 года 523 учреждениями области переведено в электронный формат порядка 59 тысяч единиц хранения, что составило 18,3 % от общего объема документов, находящихся на ведомственном хранении»,- говорит руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.



В этом году, отмечают в управлении информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области, после введения чрезвычайного положения в стране и последующих карантинных мер, спрос на электронные услуги резко вырос. Онлайн архивные справки, копии архивных документов или архивные выписки были выданы больше 24 тыс. раз — это 71 процент от общего объема выданных архивных справок. Что касается объема финансирования архивной сферы, то в 2020 году он составил 610 млн тенге. Благодаря этим деньгам был проведен текущий ремонт зданий и кровли в Лисаковском, Камыстинском, Аулиекольском госархивах.



«Утвержденный бюджет на 2021 год составляет 833 млн 527 тыс. тенге, из них дополнительно на новые инициативы выделено 325 млн 170 тыс. тенге, которые планируется направить на исполнение пунктов комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Архив — 2025», в том числе текущий ремонт зданий 7 архивов — Аулиекольского, Сарыкольского, Рудненского, Алтынсаринского, Лисаковского, Костанайского, Федоровского, на сумму больше 100 млн»,- сообщил Азамат Кашиев.



В 2021 году, по словам Азамата Кашиева, на материально-техническое оснащение предусмотрено порядка 450 млн тенге, что составляет 54 % от общего объема финансирования. Будет продолжена работа по закупу оборудования для соблюдения температурно-влажностного режима архивохранилищ, компьютеров и планшетных сканеров.

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