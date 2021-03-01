В 8 областях закрыты дороги в первый день весны

1 марта из-за плохой погоды в восьми областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
В Акмолинской области закрыты дороги:
- Екатеринбург — Алматы, участок Нур-Султан — граница Карагандинской области;
- Нур-Султан — Кабанбай Батыра — Киевка — Темиртау, участок от села Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.
- В Актюбинской области:
- Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз, участок Эмба — Шалкар.
В Алматинской области:
- Ушарал — Достык, участок станция Коктума — станция Достык.
В Восточно-Казахстанской области закрыты дороги:
- Омск — Майкапчагай, участок Семей — Калбатау;
- Омск — Майкапчагай, участок граница Павлодарской области — Семей;
- Семей — граница РФ, участок Семей — граница РФ;
- Семей — Кайнар, участок Семей — Кайнар;
- Усть-Каменогорск — Семей, участок село Герасимовка — Семей;
- Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, участок Шемонаиха — граница РФ;
- Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи, участок село Ушановское — Алтай;
- Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, участок Предгорное — Шемонаиха;
- Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ, участок село Белоусовка — Риддер.
В Карагандинской области:
- Жезказган — Петропавловск, участок Жезды — граница Костанайской области;
- Екатеринбург — Алматы, участок Караганда — Балхаш;
- Кызылорда — Павлодар, участок Караганда — граница Павлодарской области;
- Калкаман — Баянаул — Керней — Ботакара, участок поселок Ботакара — граница Павлодарской области;
- Караганда — Аягоз — Бугаз, участок Караганда — Каркаралинск;
- Екатеринбург — Алматы, участок граница Акмолинской области — Темиртау;
- Екатеринбург — Алматы, участок Темиртау — Караганда;
- Нур-Султан — Кабанбай Батыра — Киевка — Темиртау, участок граница Акмолинской области — Темиртау;
- Жезказган — Петропавловск, участок Сатпаев — Жезды;
- Кызылорда — Павлодар, участок Жезказган — Топар;
- Акчатау — Агадырь — Ортау, участок поселок Акчатау — поворот на село Бидайык;
- Жайрем — Каражал — Атасу, участок кафе Самал — примыкание автодороги Кызылорда — Павлодар;
- Бастау — Актау — Темиртау, участок Темиртау — станция Нура;
- Екатеринбург — Алматы, участок Северо-Восточный обход Караганды;
- Подъезд к Караганде, километры 0 — 16.
В Костанайской области закрыта дорога:
- Жезказган — Петропавловск, от границы Карагандинской области до Аркалыка.
Позже стало известно, что данная дорога открыта.
В Павлодарской области:
- Кызылорда — Павлодар, участок граница Карагандинской области — поселок Шидерты;
- Калкаман — Баянаул — Керней — Ботакара, село Баянаул — граница Карагандинской области;
- Омск — Майкапшагай, участок село Акку — граница Восточно-Казахстанской области.
В Северо-Казахстанской области:
- Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское, участок Булаево — Рощинское.
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