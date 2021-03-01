В 8 областях закрыты дороги в первый день весны

1 марта из-за плохой погоды в восьми областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В Акмолинской области закрыты дороги:

Екатеринбург — Алматы, участок Нур-Султан — граница Карагандинской области;

Нур-Султан — Кабанбай Батыра — Киевка — Темиртау, участок от села Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.

В Актюбинской области: Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз, участок Эмба — Шалкар. В Алматинской области: Ушарал — Достык, участок станция Коктума — станция Достык. В Восточно-Казахстанской области закрыты дороги: Омск — Майкапчагай, участок Семей — Калбатау; Омск — Майкапчагай, участок граница Павлодарской области — Семей; Семей — граница РФ, участок Семей — граница РФ; Семей — Кайнар, участок Семей — Кайнар; Усть-Каменогорск — Семей, участок село Герасимовка — Семей; Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, участок Шемонаиха — граница РФ; Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи, участок село Ушановское — Алтай; Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, участок Предгорное — Шемонаиха; Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ, участок село Белоусовка — Риддер. В Карагандинской области: Жезказган — Петропавловск, участок Жезды — граница Костанайской области; Екатеринбург — Алматы, участок Караганда — Балхаш; Кызылорда — Павлодар, участок Караганда — граница Павлодарской области; Калкаман — Баянаул — Керней — Ботакара, участок поселок Ботакара — граница Павлодарской области; Караганда — Аягоз — Бугаз, участок Караганда — Каркаралинск; Екатеринбург — Алматы, участок граница Акмолинской области — Темиртау; Екатеринбург — Алматы, участок Темиртау — Караганда; Нур-Султан — Кабанбай Батыра — Киевка — Темиртау, участок граница Акмолинской области — Темиртау; Жезказган — Петропавловск, участок Сатпаев — Жезды; Кызылорда — Павлодар, участок Жезказган — Топар; Акчатау — Агадырь — Ортау, участок поселок Акчатау — поворот на село Бидайык; Жайрем — Каражал — Атасу, участок кафе Самал — примыкание автодороги Кызылорда — Павлодар; Бастау — Актау — Темиртау, участок Темиртау — станция Нура; Екатеринбург — Алматы, участок Северо-Восточный обход Караганды; Подъезд к Караганде, километры 0 — 16. В Костанайской области закрыта дорога: Жезказган — Петропавловск, от границы Карагандинской области до Аркалыка. Позже стало известно, что данная дорога открыта. В Павлодарской области: Кызылорда — Павлодар, участок граница Карагандинской области — поселок Шидерты; Калкаман — Баянаул — Керней — Ботакара, село Баянаул — граница Карагандинской области; Омск — Майкапшагай, участок село Акку — граница Восточно-Казахстанской области. В Северо-Казахстанской области: Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское, участок Булаево — Рощинское.



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