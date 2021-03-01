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В 8 областях закрыты дороги в первый день весны

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1 марта из-за плохой погоды в восьми областях Казахстана закрыты дороги республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В Акмолинской области закрыты дороги:

  • Екатеринбург — Алматы, участок Нур-Султан — граница Карагандинской области;
  • Нур-Султан — Кабанбай Батыра — Киевка — Темиртау, участок от села Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.
  • В Актюбинской области:
    • Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз, участок Эмба — Шалкар.

    В Алматинской области:

    • Ушарал — Достык, участок станция Коктума — станция Достык.

    В Восточно-Казахстанской области закрыты дороги:

    • Омск — Майкапчагай, участок Семей — Калбатау;
    • Омск — Майкапчагай, участок  граница Павлодарской области — Семей;
    • Семей — граница РФ, участок Семей — граница РФ;
    • Семей — Кайнар, участок Семей — Кайнар;
    • Усть-Каменогорск — Семей, участок село Герасимовка — Семей;
    • Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, участок Шемонаиха — граница РФ;
    • Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи, участок село Ушановское — Алтай;
    • Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ, участок Предгорное — Шемонаиха;
    • Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ, участок село Белоусовка — Риддер.

    В Карагандинской области:

    • Жезказган — Петропавловск, участок Жезды — граница Костанайской области;
    • Екатеринбург — Алматы, участок Караганда — Балхаш;
    • Кызылорда — Павлодар, участок Караганда — граница Павлодарской области;
    • Калкаман — Баянаул — Керней — Ботакара, участок поселок Ботакара — граница Павлодарской области;
    • Караганда — Аягоз — Бугаз, участок Караганда — Каркаралинск;
    • Екатеринбург — Алматы, участок граница Акмолинской области — Темиртау;
    • Екатеринбург — Алматы, участок Темиртау — Караганда;
    • Нур-Султан — Кабанбай Батыра — Киевка — Темиртау, участок граница Акмолинской области — Темиртау;
    • Жезказган — Петропавловск, участок Сатпаев — Жезды;
    • Кызылорда — Павлодар, участок Жезказган — Топар;
    • Акчатау — Агадырь — Ортау, участок поселок Акчатау — поворот на село Бидайык;
    • Жайрем — Каражал — Атасу, участок кафе Самал — примыкание автодороги Кызылорда — Павлодар;
    • Бастау — Актау — Темиртау, участок Темиртау — станция Нура;
    • Екатеринбург — Алматы, участок Северо-Восточный обход Караганды;
    • Подъезд к Караганде, километры 0 — 16.

    В Костанайской области закрыта дорога:

    • Жезказган — Петропавловск, от границы Карагандинской области до Аркалыка.

    Позже стало известно, что данная дорога открыта.

    В Павлодарской области:

    • Кызылорда — Павлодар, участок граница Карагандинской области — поселок Шидерты;
    • Калкаман — Баянаул — Керней — Ботакара, село Баянаул — граница Карагандинской области;
    • Омск — Майкапшагай, участок село Акку — граница Восточно-Казахстанской области.

    В Северо-Казахстанской области:

    • Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское, участок Булаево — Рощинское.
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