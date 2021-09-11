В 8 регионах Казахстана не избавились от уличных туалетов в школах — МОН

Восемь регионов Казахстана не избавились на 100 процентов от уличных туалетов в школах. Об этом заявили в Министерстве образования и науки, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что перед новым учебным годом сотрудники Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН проверили подведомственные акиматам школы во всех областях и городах страны.

«В ходе инспекции выяснилось, что в школах Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и Шымкента не достигнут 100-процентный показатель по обеспечению теплыми туалетами. Хотя ранее правительством была поставлена задача ликвидировать все уличные туалеты при школах к началу учебного года», — говорится в сообщении.

Также у министерства возникают вопросы по соответствию уже имеющихся теплых туалетов эпидемиологическим требованиям по наличию закрытых кабинок, умывальных раковин, средств для мытья и сушки рук и другим.

«При этом необходимо отметить, что в сжатые сроки местными исполнительными органами было построено более 2 600 теплых туалетов. Наряду с этим, не полностью решены вопросы по установке камер видеонаблюдения в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях. ​Министерством образования и науки направлены письма в акиматы ряда регионов для принятия мер в отношении лиц, не исполнивших поручения, касающиеся школ. Речь идет о решении проблем, связанных с уличными туалетами, обеспечением камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другими элементами систем безопасности», — сообщили в ведомстве.

В МОН при этом отмечают, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, а также обеспечения системами безопасности находятся в ведении акиматов.

В ноябре 2019 года в одной из школ Тараза изнасиловали 12-летнюю девочку. Семиклассница на уроке географии отпросилась в туалет на улицу, где и подверглась насилию.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал инцидент позором и поручил акимам регионов решить вопросы с туалетами и видеонаблюдением в 2020 году.

Полностью решить проблемы к началу прошлого учебного года не успели.

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