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В аэропортах Казахстана усилят меры авиационной безопасности

Фотография для новости Изменения в расписании рейсов в связи с переходом на единый часовой пояс в Казахстане

pixabay.com

С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщает Комитет Гражданской Авиации .

Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации.

Подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.

В этой связи вылетающим пассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.

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