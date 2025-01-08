В аэропортах Алматы и Астаны задерживаются рейсы из-за погодных условий В аэропорту Алматы перенесены вылеты 9 рейсов и задержан прилёт 21 рейса. В аэропорту Астаны на прилёт задерживаются 19 рейсов, на вылет — 10, об этом сообщает сервис Авиасэйлс.

Непогода в Алматы привела к задержке рейсов. Сообщение разослала авиакомпания «Эйр Астана».

«В связи с плохими погодными условиями в аэропорту Алматы 8 января были задержаны 11 рейсов авиакомпании Air Astana. Авиакомпания старалась заранее оповестить пассажиров о задержке рейсов и предоставляла горячее питание, снеки и напитки. В данный момент расписание постепенно восстанавливается, однако данная задержка из Алматы отразится на вылете последующих рейсов из других аэропортов», — говорится в сообщении.

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