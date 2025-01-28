Усилиями Правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед Правительством стоит задача недопущения таких ситуаций, заявил Президент РК на расширенном заседании Праивтельства.

«Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии. Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды. Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать. Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала», — отметил Президент Токаев.

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