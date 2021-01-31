В акимате Костаная прокомментировали заявления жительницы о «рейдерском захвате»

Земельный участок находится в государственной собственности. В акимате Костаная прокомментировали заявления жительницы города о «рейдерском захвате».

В социальных сетях и на каналах Youtube распространяют видеообращение Кульшат Кармановой. Жительница Костаная обращается к правоохранительным органам, властям области и страны. Как утверждает Кульшат Карманова, ее лишили бизнеса и за «рейдерским захватом» стоит заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Руководитель отдела земельных отношений акимата города Костаная Динара Турсунбаева прокомментировала данное видео. По ее словам, речь идет о земельном участке по адресу Складская, 8. В 2017 году Карманова и 8 предпринимателей располагали свои павильоны на земельном участке физического лица. Однако, ТОО «Фарватер» — смежный землепользователь, обратился с жалобой в Комитет по управлению земельными ресурсами по вопросу законности предоставления земельного участка. В апреле 2018 года Комитет по итогам проверки предписал расторгнуть договор аренды земельного участка.

Судом договор аренды земельного участка был признан незаконным. Несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, Карманова и другие предприниматели продолжили занимать данный участок государственной собственности. В 2020 году суд понудил ИП «Карманова» и еще трех предпринимателей устранить нарушения законности путем демонтажа павильонов.

— Я просмотрела указанный ролик на Youtube. Доводы, приведенные госпожой Кармановой, не соответствуют действительности. Исходя из изложенного, акцентирую, что никакого рейдерского захвата бизнеса, о котором говорит Карманова, нет. Земельный участок находится в государственной собственности, он никому не предоставлен.

По поводу обвинений о причастности к данной ситуации в адрес заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова Динара Турсунбаева сообщила следующее.