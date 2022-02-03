В антикоррупционной службе Костанайской области новый руководитель

Аким Костанайской области Архимед Мұхамбетов провел заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции с участием первого заместителя руководителя Агентства РК по противодействию коррупции Олжаса Абаевича Бектенова, информирует пресс-служба главы региона.

В начале заседания был представлен новый руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области. Главой областного Антикора назначен Серикжан Куанышбекович Мырзалы.

Серикжан Мырзалы родился 3 января 1979 года в Семипалатинской области с. Новая Шульба. Имеет два высших образования. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан по специальности «юрист-правовед» и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начинал со следователя индустриального РОВД г. Павлодара. Работал в органах прокуратуры Павлодарской, Южно-Казахстанской областей и г. Астана. Занимал должности на руководящих должностях в департаменте Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и системе органов прокуратуры. С 2019 года работал прокурором г. Усть-Каменогорск. С 2021 занимал должность заместителя прокурора Костанайской области.

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