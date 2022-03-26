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В апреле на севере температурный фон ожидается высоким — Казгидромет

kartalinka.ru

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Согласно прогнозу в апреле температурный фон ожидается высоким на севере, западе и в центре страны, что способствует активному таянию снега на полях и может привести к иссушению верхнего слоя почвы, при кратковременных осадках, сообщили синоптики Казгидромета.

Прогноз рекомендованных сроков сева на 2022 год выпустил Казгидромет.

В связи с чем, оптимальные сроки сева яровых зерновых культур прогнозируются следующие:

  • в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях в первой и второй декадах мая;
  • в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в первой и второй декадах мая, в Уржарском районе ВКО в конце апреля,
  • в южных регионах в середине марта и в начале апреля, в предгорных районах в начале мая.
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