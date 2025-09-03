Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресекли канал распространения синтетического наркотика a-PVP — опасного психостимулятора, известного в народе как «соль» или «скорость». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
В организации подозреваются 19-летний и 21-летний костанайцы. Полицейские нашли в арендованной квартире два вида порошка — белого и бежевого цвета, с характерным запахом, электронные весы, упаковочные зип-пакеты и изоленты — всё для «работы по схеме». Экспертиза подтвердила: это синтетика a-PVP, почти 355 граммов.
По факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
19-летний подозреваемый водворен в ИВС. Причастность второго проверяется.
