Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресекли канал распространения синтетического наркотика a-PVP — опасного психостимулятора, известного в народе как «соль» или «скорость». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В организации подозреваются 19-летний и 21-летний костанайцы. Полицейские нашли в арендованной квартире два вида порошка — белого и бежевого цвета, с характерным запахом, электронные весы, упаковочные зип-пакеты и изоленты — всё для «работы по схеме». Экспертиза подтвердила: это синтетика a-PVP, почти 355 граммов.

По факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

19-летний подозреваемый водворен в ИВС. Причастность второго проверяется.

Инфляция в Казахстане ускорилась В Казахстане продолжают дорожать товары и услуги, передает LS. В августе 2025 года месячная инфляция ускорилась до...

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный, полицией собран...

Что такое ОПВР и зачем они нужны будущим пенсионерам С 2025 года в Казахстане поэтапно растут обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Это отдельные отчисления, которые...