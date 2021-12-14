В Аркалык из Нур-Султана теперь можно ездить на «Тальго»

АО «Пассажирские перевозки» запустило пассажирский поезд Тальго № 603 по направлению «Нур-Султан-Нурлы жол – Аркалык».

Общее время в пути составит 12 час. 49 мин. Поезд сформирован из двух составов и будет курсировать ежедневно. В каждом из них предусмотрены вагоны на 348 посадочных мест класса «Турист», 2 класса «Бизнес», 1 класса «Гранд», 1 класса «гранд PMR» (для пассажиров с ограниченными возможностями), а также вагон-бар и вагон-ресторан.

В пути следования пассажиры могут воспользоваться мультимедийным ресурсом посредством внутренней беспроводной сети. По аналогии с авиаперевозчиками им доступны предварительно размещенные на сервере развлекательные программы, фильмы, игры и т. д. с помощью своих персональных девайсов (мобильные телефоны, гаджеты, портативные компьютеры).

Данный маршрут введен с 12 декабря в рамках нового графика движения пассажирских поездов. По этому графику в Казахстане будут курсировать 118 пар поездов. Из них 95 относятся к АО «Пассажирские перевозки» (в т.ч. пригородные перевозки – 61), а оставшиеся 23 – к частным перевозчикам.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105» и на сайте Bilet.railways.kz. Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.