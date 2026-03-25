В Аркалык направили силы Нацгвардии: идёт подготовка к паводкам

В городе Аркалык Костанайской области военнослужащие Национальной гвардии МВД Казахстана совместно со спасателями и службами гражданской защиты проводят профилактические противопаводковые мероприятия, сообщает zakon.kz
Как сообщили в ведомстве, основная цель — предотвратить подтопления в период активного таяния снега. В работах задействованы около 70 военнослужащих воинской части 6697 из Костаная.
С первых дней гвардейцы ведут мониторинг участков, где возможно скопление талой воды, а также оказывают помощь населению, в том числе ветеранам.
В пресс-службе Национальной гвардии отметили, что в регионе организовано круглосуточное дежурство, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации.
Особое внимание уделяется району «Новый», где проводится очистка придомовых территорий от снега. На сегодняшний день расчищено более 200 дворов, работы продолжаются.
Взаимодействие военнослужащих, спасателей и местных органов власти позволяет своевременно принимать меры и обеспечивать безопасность жителей региона в период паводков.
Новая платформа в медицине: что изменит Qalqan
Бизнесу придётся сокращать персонал из-за новых налогов — прогноз
