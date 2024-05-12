В Аркалыке началось строительство жилого дома для пострадавших от паводка

В Аркалыке стартовало строительство современного 50-квартирного дома, предназначенного для пострадавших от весеннего паводка. Подрядчиком проекта выступает строительная компания «Базис-А».

Планируется, что в новом жилом комплексе будут представлены просторные трехкомнатные квартиры, общей площадью 70-80 квадратных метров. Пятиэтажное здание будет оборудовано двумя подъездами для удобства жильцов.

На данный момент территория строительства огорожена, строительные материалы доставлены, техника подготовлена, вырыт котлован и идёт закладка фундамента. Работы ведутся в полном соответствии с установленными стандартами и сроками.

По словам специалистов, новый дом будет выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и комфорт для жильцов. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории, чтобы создать уютный и безопасный двор.

Строительство завершится в первой декаде осени текущего года, дом будет полностью подготовлен к заселению.

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