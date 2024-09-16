В Аркалыке женщина упала в канализационный люк

Фото пресс-службы ДП
Участковый инспектор полиции местного управления Нурлыбек Карин объезжал свой административный участок и после полученного сообщения о несчастном случае в течении нескольких минут уже был на месте. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
Женщина стояла по пояс в воде четырёхметровом колодце водоканала. Полицейский оценив ситуацию, тут же приступил к действиям.
«Я взял спасательный трос, который был в служебном авто и бросил его в люк. Попросил женщину обвязать его вокруг груди. Она кричала от боли, но все же ей удалось сделать это. Медленно смогли вытянуть ее наружу»,- рассказывает участковый.
На помощь подоспели патрульные полицейские Капсаматов Руслан и Мурат Жамалиев. Они посадили женщину в служебный транспорт и отвезли до городской больницы.
Уже в больнице местная жительница рассказала, что живет в доме рядом с этим колодцем.
«Вместе с зятем мы вышли из дома и пошли по домашним делам. Я не заметила под ногами люк, который был накрыт деревянными досками. Мой родственник обошел его, а я наступила на доски и упала вниз», — с ужасом вспоминает аркалыкчанка.
Женщина упала в него по неосторожности и чудом осталась жива. У нее сломаны несколько ребер.
О небезопасном колодце водоканала полицейские сообщили в местный акимат.