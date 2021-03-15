В Аркалыке прекратило работу Торгайское бокситовое рудоуправление

В Аркалыке остановило почти все работы Торгайское бокситовое рудоуправление, сообщили в пресс-службе группы компаний ERG, передает informburo.kz

«На Торгайском бокситовом рудоуправлении АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав ERG (Евразийская Группа), останавливаются практически все работы. Большинство сотрудников предприятия уже трудоустроены. Часть остаётся для завершения отгрузки ранее добытой огнеупорной глины, демонтажа техники и оборудования, а также охраны», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что активы предприятия будут безвозмездно переданы акимату Аркалыка, а также местным предпринимателям, чьи заявки были одобрены.

Торгайское бокситовое рудоуправление работало в Аркалыке с 1956 года. За это время сотрудники предприятия отработали более 1,5 млрд м³ горной массы, добыли более 80 млн тонн боксита и 20 млн тонн огнеупорной глины.

«Решение о закрытии ТБРУ далось нам нелегко. Это то предприятие, которое положило начало алюминиевому дивизиону страны. Однако за 65 лет запасы в карьерах отработаны полностью. Поэтому ещё в 2017 года мы начали программу по ответственному закрытию предприятия», – рассказал председатель правления Евразийской группы Серик Шахажанов.

Он отметил, что ERG, следуя своим ценностям, не бросила на произвол судьбы сотрудников предприятия.

«Четыре года назад мы открыли новую главу предприятия: процесс закрытия ТБРУ, поиск работы для тех людей, с которыми много лет трудились в одной команде. Занимались решением вопросов по активам предприятия и восстановлению земель. На 1 января 2020 году штатная численность ТБРУ составляла 681 человек. Это 1% от общей численности сотрудников предприятий ERG и 1,4% от населения Аркалыка (41 371 человек на 2019 год). В 2017 году началась работа по обеспечению занятости персонала», – сообщил Серик Шахажанов.

Среди сотрудников провели анкетирование, чтобы узнать их планы и пожелания по дальнейшему трудоустройству. Им предложили пройти курсы переквалификации и обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». Несколько человек открыли свой бизнес.

В августе 2020 года в Аркалыке прошла ярмарка вакансий для сотрудников ТБРУ. Рабочие места им предложили 15 компаний города и предприятия ERG, трудоустроены 84 человека. Ещё 123 сотрудника переведены на другие предприятия ERG.

«С 326 сотрудниками трудовые договора расторгнуты, 126 cотрудников задействованы в заключительных работах рудоуправления», – сообщили в компании.