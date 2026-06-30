В Аркалыке семья 89-летнего инвалида осталась без жилья после пожара





Пожар произошел несколько дней назад в одном из частных жилых домов Аркалыка. В результате возгорания семья осталась без жилья и обратилась за помощью к неравнодушным жителям через городской паблик.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, сообщение о пожаре поступило поздним вечером. На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС.

Во время пожара жильцам пришлось покидать горящий дом через окно. Среди них находился 89-летний инвалид I группы.

В ходе тушения огнеборцы вынесли из дома 27-литровый газовый баллон , предотвратив возможный взрыв. Огонь повредил коридор и частично уничтожил кровлю дома. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя чуть больше часа.

По данным ДЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

После пожара семья сообщила в одном из городских пабликов, что лишилась жилья и большинства необходимых вещей. Сейчас погорельцы просят помощи у жителей Аркалыка.

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