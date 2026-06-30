В Аркалыке семья 89-летнего инвалида осталась без жилья после пожара

Пожар произошел несколько дней назад в одном из частных жилых домов Аркалыка. В результате возгорания семья осталась без жилья и обратилась за помощью к неравнодушным жителям через городской паблик.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, сообщение о пожаре поступило поздним вечером. На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС.
Во время пожара жильцам пришлось покидать горящий дом через окно. Среди них находился 89-летний инвалид I группы.
В ходе тушения огнеборцы вынесли из дома 27-литровый газовый баллон , предотвратив возможный взрыв. Огонь повредил коридор и частично уничтожил кровлю дома. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя чуть больше часа.
По данным ДЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
После пожара семья сообщила в одном из городских пабликов, что лишилась жилья и большинства необходимых вещей. Сейчас погорельцы просят помощи у жителей Аркалыка.
Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Костанайской области
Служба 112 разослала костанайцам сообщение с предупреждением
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.