В Аркалыке состоялся экологический флешмоб

В Аркалыке сотни активистов приняли участие в экологическом флешмобе в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», которую еще весной инициировал Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев.

Бойцы трудовых отрядов, а также представители общественных организаций и просто неравнодушные жители города привели в порядок парк «Демалыс». Причем собранный мусор участники массовой уборки отсортировали по всем правилам для последующей переработки.

В итоге всего за два часа с территории городского парка было вывезено больше 10 тонн мусора.

«Целью нашего городского флешмоба является, как и раньше, привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды и, безусловно, повышение экологической осведомленности населения», — отмечает организатор мероприятия Жақанова Нұрсая.

В ходе проведения акции известный общественный деятель и активист в сфере экологии Данияр Кожахметов рассказал о важности сохранения чистоты окружающей среды и поделился информацией о долгосрочных целях акции «Таза Қазақстан».

«Участие каждого из нас в подобных экологических мероприятиях способствует формированию ответственного отношения к природе и улучшению экологической ситуации в нашей стране», — подчеркнул спикер.

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