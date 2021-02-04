В Аркалыке воры обокрали квартиру, пока хозяева спали

Бдительный страж порядка, застал похитителей, чуть ли не на месте преступления. Жителям Аркалыка повезло иметь в соседях молодого сотрудника полиции, сообщает alau.kz

Багдат Байменов, работает в аркалыкской полиции всего месяц. В одну из ночей он возвращался домой, и на лестничной площадке увидел двоих мужчин с сумками. Те же, увидев полицейского, бросили багаж и побежали.

Байменов увидел, что дверь в квартиру его соседей была приоткрыта. Подозреваемые на улице разбежались, полицейский стал преследовать одного из них, догнал его и задержал.

«Напарника» задержанного отследили по камерам коллеги молодого сотрудника полиции. Пойманные аркалыкчане 24 и 27 лет оказались ранее судимыми. Выяснилось, что воры приникли в квартиру, когда её хозяева находились дома и спали.

Преступники обчистили холодильник на кухне, сложили продукты в сумки, но далеко, в итоге, унести их не смогли.

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