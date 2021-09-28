В Аркалыке запустили в работу кожевенный завод

Впервые кожевенный завод ТОО «Умут» в Аркалыке был запущен еще в 1993 году, но через 7 лет предприятие встало — возникли финансовые сложности. Заработал вновь в двухтысячных, и весьма активно поставлял кожу в Италию и Испанию. Но затем вновь долги.

Решив проблемы, предприятие возродилось. Как отмечает представитель завода, в год они намерены производить 48 тыс. кв.м. кожевенной продукции, которую уже в этом году отправили в Пензу, Тверь, Киров, Шымкент. Загруженность предприятия уже на 80 процентов, сообщили главе области. Закуплено 25 тонн сырья.

Цех по изготовлению пластиковых окон и других изделий запущен в Аркалыке в работу этим летом. Он, кстати, разместился на территории бывшего здания ТБРУ. Аким Костанайской области рекомендовал активней использовать возможности местного производителя.

«Они привозят, там компания из Шымкента. Они будут выходить на окна замену. 324 млн тенге у нас там. Вы тоже можете активно здесь работать, где идет ремонт или реконструкция . нужно использовать местное производство», — говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Активно движется в Аркалыке и реконструкция системы теплоснабжения. Напомним, что здесь начат проект по переводу ТЭЦ с топочного мазута на уголь, который в конечном итоге позволит снизить расходы на приобретение топлива до 800 млн тенге. На сегодня, как сообщили главе региона, закончены все значимые строительно-монтажные работы на объекте, начаты плановые пусконаладочные работы, на предприятие завезен и уголь.

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