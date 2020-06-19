В Аркалыкском медколледже отремонтируют кровлю

В Аркалыкском мед.колледже отремонтируют кровлю и улучшат базу учебного оборудования. На эти цели в общей сложности затратят 150 миллионов тенге. Кроме того, в этом году в Аркалыке появятся новые учебные места для будущих студентов-медиков, передает alau.kz

В медицинских колледжах области уже в этом году появятся новые места для студентов. Их число увеличится до 550. Большинство из них придется на Костанайский колледж.

«Костанайский мед.колледж – 475 мест по 5 специальностям. Сумма финансирования 185 миллионов тенге. Аркалык – 75 мест на 12 миллионов тенге. В этом году Костанайским мед.колледжем предусмотрено открытие нового отделения на базе Рудненской больницы, где планируется прием 125 человек по специальности «сестринское дело»»,- сообщил Вячеслав Дудник, руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Чтобы учебное отделение в Рудном оснастить всем необходимым, потратят 69 миллионов тенге. На эту сумму будут закуплены не только учебники и пособия, но и специальное учебное и симуляционное оборудование. Почти в 2 раза больше потратят с той же целью, но уже в другом учебном заведении региона. На Аркалыкский мед.колледж выделены 134 миллиона тенге, которые должны улучшить его базу.

«В текущем году получено положительное заключение экспертизы на капитальный ремонт кровли здания Аркалыкского мед.колледжа. Стоимость производства строительно-монтажных работ составляет 16 миллионов тенге. В настоящее время остро стоит вопрос проведения капитального ремонта всего здания Аркалыкского мед.колледжа. На разработку проекта необходимо 15 миллионов тенге»,- рассказал руководитель управления.

Все эти шаги областное управление направляет на борьбу с дефицитом медицинских кадров. Среди мед.работников региона со средним образованием 756 человек уже достигли пенсионного возраста. А это 12 процентов от всех медсестер и фельдшеров нашей области. Дефицит этой категории медиков составляет 500 рабочих мест. Как выход — нужно обучать большее число студентов. Но в колледжах обнаруживается нехватка кабинетов для проведения занятий.

«В Костанайском мед.колледже имеется проблема дефицита учебных площадей. Здание рассчитано на 350 посещений в смену, площадь – 6 тысяч кв.м., дефицит площадей составляет около 2 тысяч кв.м. Просим рассмотреть вопрос предоставления недостающих учебных площадей в безвозмездную долгосрочную аренду Костанайскому мед.колледжу за счет площадей других колледжей и университетов города Костаная»,- пояснил Вячеслав Дудник.

Этот вопрос аким региона поручил изучить и при возможности оказать содействие. Пока же будущих студентов медицинских колледжей просят готовиться к сдаче документов на поступление. Приемные комиссии заработают уже с 20 июня.

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