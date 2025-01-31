Национальная гвардия инициировала включение национальных блюд в рацион питания военнослужащих. В этой связи, в рамках популяризации национальной кухни и сохранении культурных ценностей казахского народа, Национальная гвардия инициировала введение традиционных национальных блюд в рацион военнослужащих.

В обновленный армейский рацион будут включены блюда казахской национальных кухни, такие как бешбармак, сырне, наурыз-көже, нарын, кеспе, баурсаки и другие традиционные блюда.

— Внедрение национальных блюд в войсковое питание – это не просто кулинарное новшество, а важный шаг в укреплении боевого духа и сохранении культурной идентичности наших военнослужащих, — подчеркнул Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии по тылу Еркебулан Хамидуллин.

Предлагаемые изменения предварительно согласованы с Казахской академией питания, ведь рацион, обогащенный национальными блюдами с повышенной калорийностью и энергетической ценностью, способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после интенсивных нагрузок. По итогам круглого стола инициатива Национальной гвардии была поддержана. В дальнейшем аналогичная работа будет продолжена общими усилиями. Помимо пользы для здоровья, нововведение играет важную роль в патриотическом воспитании военнослужащих.

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