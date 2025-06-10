Служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов на своей странице в социальной сети Х.

С учётом этих принципов поручил Главной военной прокуратуре внедрить совместно с Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями два новых проекта:

— «Закон и порядок в армии»,

— «Цифровая профилактика».

Цель — создать систему, где каждый военнослужащий защищён, а командир получает доверие и поддержку.

Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта — для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава.

Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы.

Уже запущен цифровой консультант на сайте armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи — чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан.

Также в целях обеспечения прозрачности прорабатывается вопрос аудио-видео фиксаций заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удалённым доступом для самих призывников, и в том числе, во избежание призыва на срочную службу лиц имеющих противопоказания.

Эти и другие меры станут действенными механизмами направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы.

Не принимают доллары? Нацбанк обратился к казахстанцам Национальный банк сообщил о правилах обмена наличной иностранной валюты в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Регулятор объяснил,...

Ежемесячно. Какие выплаты смогут получать казахстанцы с 1 июля В Казахстане с 1 июля вступит в силу важное законодательное изменение — в стране появятся...

Вот как будут выявлять подозрительные денежные переводы в Казахстане - вы удивитесь Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает разрабатывать механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма....