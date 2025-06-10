Служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов на своей странице в социальной сети Х.
С учётом этих принципов поручил Главной военной прокуратуре внедрить совместно с Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями два новых проекта:
— «Закон и порядок в армии»,
— «Цифровая профилактика».
Цель — создать систему, где каждый военнослужащий защищён, а командир получает доверие и поддержку.
Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта — для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава.
Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы.
Уже запущен цифровой консультант на сайте armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи — чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан.
Также в целях обеспечения прозрачности прорабатывается вопрос аудио-видео фиксаций заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удалённым доступом для самих призывников, и в том числе, во избежание призыва на срочную службу лиц имеющих противопоказания.
Эти и другие меры станут действенными механизмами направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы.
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