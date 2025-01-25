В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что оформление займа является ответственным решением, которое в течение определенного времени будет влиять на ваше финансовое положение, сообщает Zakon.kz.

Поэтому перед тем как взять кредит, нужно учесть несколько важных вещей, чтобы избежать финансовых трудностей, и принять взвешенное решение.

Критически оцените свои финансовые возможности

«Перед оформлением займа нужно учесть все доходы и расходы, составить детальный финансовый план. Нужно учесть возможные риски. Например, потеря работы, ухудшение здоровья или иные непредвиденные обстоятельства. На этот случай можно рассмотреть различные виды добровольного страхования», – советуют в АРРФР.

Важно: вы не можете направлять на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода.

Тщательно изучите условия займа

Условия по кредитам, сроки и ставки могут отличаться у финансовых организаций. Нужно сравнить их и выбрать наиболее подходящие для вас.

«Обратите внимание на титульный лист договора о займе, который содержит всю основную информацию. Можно обратиться в разные банки и изучить их титульные листы», – отмечают в ведомстве.

Важно: банки обязаны раскрывать полную информацию об условиях кредитного соглашения. Поэтому не стесняйтесь уточнять у менеджера всю необходимую информацию: сумму займа, сроки и размеры выплат, размер переплаты, полную стоимость кредита, права и обязанности сторон, и главное – последствия в случае возможной просрочки.

«Помните, что ответственность за кредит лежит на вас. Вы соглашаетесь со всеми условиями кредитного договора и берете на себя ответственность, когда подписываете его. Не забывайте, что оформлять кредит следует только у официальных финансовых организаций, лицензированных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка», – сообщили в АРРФР.

Старайтесь погашать задолженность вовремя

Рекомендуется оплачивать кредит заблаговременно, желательно за пять-семь рабочих дней до даты погашения. При досрочном погашении займа убедитесь, что операция прошла успешно, и обязательно получите подтверждающие документы.

Не уклоняйтесь от ответственности

Не стоит скрываться от кредитора, если не удается внести ежемесячный платеж в срок и возникла просрочка. В стране действует механизм урегулирования проблемной задолженности заемщиков. Граждане вправе обратиться с заявлением для реструктуризации своих займов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.