В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) прокомментировали сообщения, распространяющиеся в социальных сетях о якобы списании кредитов в банках второго уровня, сообщает Tengrinews.kz.

В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности.

«Призываем не доверять недостоверным сведениям, пользоваться только официальными источниками, а также не обращаться за помощью к различным посредникам. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством», — отметили в Агентстве.

Кроме того, в АРРФР напомнили, что в настоящее время в стране действует единый механизм взаимодействия заёмщиков с банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, который позволяет урегулировать вопросы просроченной задолженности в установленном порядке.

