В Ashyq появятся лидеры с дополнительными льготами

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Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что среди пользователей Ashyq появятся лидеры с дополнительными льготами, передает Tengrinews.kz.
«С учетом положительного эффекта от внедрения проекта Ashyq совместно с НПП Атамекен разработан критерий поощрения лидеров проекта. Так, лидеры проекта будут определяться по количеству фиксаций на объекте в течение двух недель в зависимости от вида деятельности», — сказал Цой на заседании правительства.
«Участники, получившие статус лидера проекта Ashyq, будут получать дополнительные льготы по времени и условиям работы, также прорабатывается включения в проект Ashyq объектов туристической отрасли, образовательных центров, детских оздоровительных организаций», — заключил Цой.
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