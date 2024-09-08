В Астане состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников

Фото: скриншот/zakon.kz
8 сентября на стадионе Astana Arena началась церемония открытия V Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.
Игры стартуют сегодня и продлятся до 13 сентября. В мероприятии принимают участие спортсмены из 89 стран. В рамках проведения Игр ожидается более 2 тыс. участников и официальных лиц.
Почетными гостями церемонии являются президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии, а также другие официальные лица.
Мероприятие проходит на стадионе Astana Arena. Его вместимость – 30 тыс. человек.
Предварительно ожидается посещение более 100 тыс. туристов.
Отметим, что спортивная программа Игр включает в себя 21 вид спорта. Будет разыграно 97 комплектов медалей. Соревнования будут обслуживать 370 судей.