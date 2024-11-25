Сообщение распространила Служба государственной охраны.
В рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, 27-28 ноября 2024 г. на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.
«Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты фронтовой авиации МО РК над г.Астана. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня», — говорится в сообщении.