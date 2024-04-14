В аварийном состоянии. О закрытии трасс в Костанайской области

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Информацию распространили служба 112.
14 апреля с 17-30 в связи с нахождением моста в аварийном состоянии (в близи с. Дамды), закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:
«Аулиеколь-Жалдама» (157-257 км.).
По информации «КазАвтоЖол», на участке 716 км трассы Екатеринбург-Алматы, в районе поселка Севастополь, произошло подтопление дороги из-за повышения уровня воды в озере Вишневое. Все необходимые дорожные знаки установлены, габариты дороги обозначены. Сотрудниками КАЖ Сервиса Костанайской области организовано дежурство. Завтра будут проведены работы по поднятию дорожного полотна с использованием инертных материалов.