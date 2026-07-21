В августе казахстанцев ждут 10 выходных: как будем отдыхать

В августе 2026 года жителей Казахстана ожидают 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Дополнительного праздничного дня отдыха в конце месяца больше не будет, поскольку День Конституции перенесен на 15 марта, сообщает tengrinews.kz
При пятидневной рабочей неделе в августе предусмотрен:
- 21 рабочий день;
- 10 выходных дней.
Для тех, кто работает по шестидневной неделе, месяц включает:
- 26 рабочих дней;
- 5 выходных дней.
Таким образом, в августе дополнительных праздничных выходных не предусмотрено.
Изменения связаны с тем, что с 1 июля 2026 года День Конституции Казахстана официально отмечается 15 марта. Ранее государственный праздник приходился на 30 августа и был нерабочим днем. Теперь эта дата исключена из перечня государственных праздников, поэтому последний месяц лета пройдет без дополнительного выходного.
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