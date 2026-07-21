В августе казахстанцев ждут 10 выходных: как будем отдыхать





В августе 2026 года жителей Казахстана ожидают 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Дополнительного праздничного дня отдыха в конце месяца больше не будет, поскольку День Конституции перенесен на 15 марта, сообщает tengrinews.kz

При пятидневной рабочей неделе в августе предусмотрен:

21 рабочий день;

10 выходных дней.

Для тех, кто работает по шестидневной неделе, месяц включает:

26 рабочих дней;

5 выходных дней.

Таким образом, в августе дополнительных праздничных выходных не предусмотрено.

Изменения связаны с тем, что с 1 июля 2026 года День Конституции Казахстана официально отмечается 15 марта. Ранее государственный праздник приходился на 30 августа и был нерабочим днем. Теперь эта дата исключена из перечня государственных праздников, поэтому последний месяц лета пройдет без дополнительного выходного.

Заброшенный детский сад в Костанае восстановят: аким подтвердил планы Здание бывшего детского сада в 9 микрорайоне Костаная планируют восстановить и вновь использовать по назначению....