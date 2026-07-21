За оскорбление медработника — штраф. Почему видео из Костаная вызвало столько споров?





Видео, снятое в одном из частных диализных центров Костаная, уже несколько дней активно обсуждают в социальных сетях. На записи видно, как пациент в грубой форме обращается к медицинскому работнику. Ролик вызвал неоднозначную реакцию: одни пользователи осудили поведение мужчины, другие попытались объяснить его поступок возрастом и состоянием здоровья.

По данным Департамента полиции Костанайской области, мужчине 70 лет. Он уже привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 80-1 КоАП РК за проявление неуважения к медицинскому работнику при исполнении служебных обязанностей, выраженное в нецензурной брани.

Ситуацию прокомментировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. На своей странице в Instagram он подчеркнул, что любые проявления агрессии, оскорблений и насилия в отношении медицинских работников недопустимы.

«Медицинские работники — это люди, которые ежедневно стоят на страже жизни и здоровья граждан. Они выполняют свой профессиональный долг с высокой ответственностью, нередко работая в условиях значительной нагрузки и эмоционального напряжения».

При этом специалисты отмечают, что пациенты диализных центров действительно могут испытывать тяжелое физическое состояние, которое влияет на эмоциональное поведение. Однако это не освобождает от ответственности.

Председатель Костанайского областного филиала отраслевого профсоюза работников здравоохранения SENIM Татьяна Булгацевич пояснила, что агрессия может быть связана с тяжелым заболеванием и интоксикацией организма, но подобное поведение не может служить оправданием.

По ее словам, с 2026 года в Казахстане действуют нормы законодательства, запрещающие любые проявления агрессии в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Эти меры призваны обеспечить уважительное отношение к медикам и повысить безопасность их работы.

Напомним, 7 марта 2026 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, ужесточающие ответственность за угрозы и насилие в отношении медицинских работников.

За угрозы предусмотрены штрафы от 200 до 500 МРП, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья медработника, наказание составляет от 5 до 10 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.

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