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В автобусах Костаная начнут работать контролеры

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Пока работа контролёров заключается в разъяснении правил пользования платежными системами, но потом они начнут выходить на линии для проверки пассажиров, сообщает alau.kz
Для того, чтобы вести проверку, укомплектован штат контролеров. Все они прошли обучение и сейчас ведут разъяснительную работу с костанайцами, выделяя в отдельный аспект — оплату наличными.

Если пассажир оплачивает не картой, водитель обязан выдать проездной билет, а в случае его отсутствия — человек вправе требовать чек. Если при проверке у пассажира не окажется перечисленных документов, контролер имеет полное право высадить его на ближайшей остановке. Если пассажир произвел оплату за проезд картой — достаточно квитанции на экране телефона.

Сотрудники контрольно-ревизионного управления будут одеты в жилеты салатового цвета, с надписью «ТОО Alem Pay». Также у них будут нагрудные видеорегистраторы, которые в режиме онлайн будут передавать изображение в офис контрольно-ревизионного управления, пояснили в отделе ЖКХ.

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