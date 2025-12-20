Агентство по защите и развитию конкуренции провело очередное заседание, посвящённое ценообразованию услуг перевозчиков. По итогам встречи сервису Яндекс.Такси рекомендовали пересмотреть подход к формированию стоимости поездок в периоды повышенного спроса, передаёт LS.
В ведомстве отметили, что компании предложено активнее использовать прогнозные данные в алгоритмах, чтобы снижать ценовую волатильность в часы пик и стимулировать своевременное перераспределение водителей в зоны повышенного спроса.
АЗРК подчеркнуло, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в отношении участников рынка будут приняты предусмотренные законом меры.
