В багажнике вывезли в лес. Костанайцам за похищение и вымогательство вынесли приговор

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении К., С. и Д. за совершение похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, а также вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с целью получения имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

21 мая 2023 года К. совместно со своими друзьями С. и Д., предварительно сговорившись о необходимости похищения Ка. с целью мести за обиду подруг, насильно, захватили потерпевшего и переместили его по месту проживания подсудимых С. и К., где его избивали, запугивали и унижали. Затем для оказания большего психологического давления в багажнике автомашины вывезли потерпевшего в лес.

В лесу потерпевший предложил откупиться и передать подсудимым 6 000 000 тенге за то, чтобы они его не били и отпустили. На следующий день подсудимые открыто похитили у потерпевшего более 1000 000 тенге, которые тот снял со своего депозита.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание: К. и С. – добровольное возмещение материального ущерба. У Д. смягчающих ответственность не установлено.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимым С. и Д. не установлено, у подсудимого К. учтено судом особо активная роль в совершении уголовного правонарушения.

Судом подсудимые признаны виновными и с учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу, с применением ст.58 ч.3 УК назначено наказание в виде лишения свободы: К.-8 лет с отбыванием наказания в УИС средней безопасности, а С. и Д. – по 7 лет с применением ст. 63 УК условно, с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

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