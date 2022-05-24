В бюджет Казахстана возвращено 220 миллиардов тенге — Антикор

С начала года в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 миллиардов тенге. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

По данным Антикора, за неполные пять месяцев этого года зарегистрировано свыше 1000 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц, 110 из которых — руководители различного уровня.

С начала года, по данным главы ведомства, в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 миллиардов тенге.

Ранее Агентство по противодействию коррупции инициировало вопрос об ответственности руководства госорганов, которые не проводят антикорэкспертизу нормативно-правовых актов.

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