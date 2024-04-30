В ближайшие дни прогнозируется понижение температуры воздуха

«На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается осадочная погода, 1-2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сильные осадки, в ночные часы не исключен переход дождя в снег, также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны. По республике усилится порывистый ветер, ночью в северных, восточных регионах прогнозируется туман», — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге на площадке СЦК.

Отрог антициклона из районов Скандинавии обусловит резкое понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0-5 тепла. Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла.

Кроме того, в период с 30 апреля по 4 мая на территории Восточно-Казахстанской области в связи с ожидаемыми осадками, преимущественно в виде дождя, ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, возможно превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.