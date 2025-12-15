В ночь на 17 декабря на севере и востоке области прогнозируются снег и низовая метель, днём осадки в виде снега и метели сместятся на западные и северные районы.

В ночь на 18 декабря на севере и востоке вновь ожидаются снег и метель. Ветер юго-западного, западного направления 9–14 м/с, местами на севере и востоке порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит –18…–23°С, днём 17 декабря ожидается –13…–18°С , 18 декабря — –10…–15°С, на западе области около –7°С.

Жителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах.

