На территории дачных и садоводческих обществ нельзя не то, что сжигать, но даже складировать сухую растительность, различные отходы и мусор. Об этом говорит специальный приказ главы министерства по чрезвычайным ситуациям, подписанный еще в 2022-ом году.

Разведение любого костра на даче попадает под действие сразу двух статей административного кодекса.

«Согласно 59-ого пункта правил пожарной безопасности, обозначено, не менее 50-и метров от зданий и сооружений для сжигания мусора и отходов. В дачных обществах такого расстояния не имеется. Рекомендуем, что бы люди не сжигали, не складировали, желательно вывозили мусор, отходы сухой растительности», — сказал главный специалист УЧС Костаная Нурсултан Жаншурин.

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В этом году, по данным сотрудников городского УЧС, уже зарегистрирован факт пожара на костанайских дачах, который начался именно во время сжигания кучи сухой травы. Виновный в нарушении правила пожарной безопасности был оштрафован. Специалисты отмечают, что уйти от ответственности нарушителям не поможет и использование различных приспособлений.

— Есть такие моменты, когда в таких железных бочках сжигают мусор. Бывают факты. Выявляем, тоже привлекаем к административной ответственности.

— То есть, в бочках тоже нельзя?

— Тоже нельзя.

Есть условия, которые надо выполнить и при жарке шашлыка. Рядом с местом, выбранным для установки мангала, барбекю или печи, должен находиться огнетушитель с массой заряда огнетушащего вещества не менее двух килограммов, или емкость с десятью литрами воды, но можно и больше. Да и само место нужно выбрать правильно.

«Человек должен определить. Например, здесь от дачного домика до забора уже 10 метров нету, и соседний участок. Так что в глубь, где открытая территория, желательно. И, согласно 181 пункта, устраивать мангалы, барбекю, и другие приспособления под навесами из горючих материалов, под кронами деревьев, и рядом с сухой растительностью, и в близи данных домиков, нельзя», — говорит главный специалист.

Ну, и конечно, отмечают специалисты, нельзя жарить шашлык, даже при соблюдении вышеперечисленных условий, в ветренную погоду, которая, как раз, судя по прогнозам, ожидается в Костанае и его окрестностях в ближайшие дни.