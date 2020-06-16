В больницах Костаная, Рудного, Житикары, Аркалыка появятся дополнительные специалисты

В Костанайской областной больнице в этом году появятся 7 дополнительных специалистов. Это будут лучевые диагносты, нефролог, аллерголог, дерматолог, инфекционист и эндокринолог. Пополнение штата медиков ждут и в других городах региона, передает alau.kz

Больницы Костаная, Рудного, Житикары и Аркалыка в этом году пополнятся новыми специалистами. Туда прибудут медики, которые прошли обучение по узким специальностям.

«В 2018 году впервые за счет областного бюджета начата подготовка 80 резидентов и 20 студентов по специальности «общая медицина». В этом году ожидается первый выпуск 24 врачей-резидентов»,- сообщил Вячеслав Дудник, руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Среди этих врачей эндокринологи, нефрологи, лучевые диагносты и другие. Но между тем все эти специалисты смогут закрыть лишь малую часть существующей потребности в кадрах. Области не хватает 379 медиков.

«В городах потребность во врачах составляет: в Костанае – 203, Рудном – 50, Аркалыке – 24, Житикаре – 17, Лисаковске – 7. Наибольший дефицит отмечается в Карабалыкском, Костанайском, Аулиекольском, Мендыкаринском, Сарыкольском районах. Потребность по врачебным специальностям сохраняется по селам – 76 врачей»,- сказал Вячеслав Дудник.

Тактика привлечения новых специалистов пока остается прежней. По программе «с дипломом в село» молодым врачам предоставляют подъемные в 250 тысяч тенге и выдают льготные кредиты на жилье. Но судя по статистике за прошлый год, эти возможности использует малое число медиков. В 2019 году пособия в нашем регионе получили 35 человек, а кредиты оформили всего 4. Также есть данные, что часть молодых специалистов не только уезжают из села не отработав положенный срок, но и не возвращают в бюджет выданные им деньги. И здесь речь идет уже не только о медиках, но и кадрах из сферы образования, культуры, спорта и социального обеспечения.

«Из общего числа участников проекта за последние 11 лет расторгнуты 884 соглашения в связи с нарушениями условия по отработке положенного срока. Только 718 человек полностью возвратили средства в бюджет. На начало текущего года не возвратили бюджетные средства из числа нарушивших 166 человек»,- пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

Большинство таких нарушителей приходятся на район имени Беимбета Майлина, Амангельдинский, Аулиекольский и Костанайский. Примечательно, что в эти же районы являются лидерами в успешном преодолении дефицита кадров различных сфер. Только в Костанайский район отправились работать 532 специалиста, начиная с 2009 года. В 2020-м программа поддержки молодых специалистов для работы в селе будет продолжена. До конца месяца кредиты на жилье выдадут 80 специалистам из сферы образования и здравоохранения. А что касается подъемных пособий, то в этом году они предусмотрены для 421 специалиста на общую сумму 117 миллионов тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.