В больницу поехать не на чем. Перевозчик отказался обслуживать пригородный маршрут в Костанае

Костомар — поселок, расположенный в 50 километрах от областного центра. Здесь есть школа и только одна частная ферма, вот и все места, где жители села могут трудоустроиться. Поэтому многим приходится ездить на работу в областной центр.

Однако, в последние месяцы жизнь в этом отношении для работающих в Костанае жителей поселка еще более осложнилась — перестал ходить автобус, соединявший Костомар и город. И случилось это в самый разгар зимы.

«Мы не можем выехать. Такси тоже не успеваешь. туда приедешь — такси только час ждет, а автобус два-три часа и мы успевали все дела сделать. Такси стоит 700, а автобус 320», — говорит жительница посёлка Костомар Наталья Болотова.

«В больницу поехать не на чем. Таксисты, то рано уезжают, то поздно уезжают, нет постоянного расписания, чтобы нам сориентироваться. Автобус был бы — было бы прекрасно, но сейчас самая большая проблема — это автобус», — возмущается жительница посёлка Галина Похно.

Проблема с автобусом коснулась не только жителей Костомара. Этот же маршрут проходил через села Талапкер и Айсары. Четыре раза в день сельчане по строго установленному расписанию могли добраться в Костанай. Пустыми автобусы не ездили, говорят местные жители, так как всем был автобус удобен. Однако компания — перевозчик прекратила обслуживать маршрут прямо перед Новым годом. Причина — убыточность маршрута.

«В данный момент автобус прекратил свое движение по причине того, что сейчас идут работы по признанию данного маршрута социально-значимым. После признания автобуса социально-значимым он будет также курсировать», — сообщил заместитель акима сельского округа Айсары Абылай Болатулы.

Конкурс на обслуживание этого маршрута был проведен весной прошлого года, в июне автобус начал курсировать по нему, однако продлилось это недолго.

«В ноябре перевозчик согласовал с акиматом Костаная график движения на трехдневной основе, в связи с небольшой рентабельностью. Также перевозчиком было направлено письмо с расчётами об определении маршрута социально-значимым. В ближайшее время будет проведена тарифная комиссия, где будет определена достоверность расчетов, после чего будет проведено признание маршрута социально-значимым», — объяснил заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ, автодорог и пассажирского транспорта акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Специалисты отдела ЖКХ говорят, чтобы признать маршрут социально-значимым, нужно соблюсти определенные процедуры и на это уйдет не меньше двух месяцев. И гарантий, что его отнесут к этой категории, нет. Но у жителей Костомара сегодня, похоже, нет другого выхода из положения — только ждать и надеяться на лучшее.

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