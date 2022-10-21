В большинстве городов РК цены на аренду жилья продолжают снижаться, только не в Костанае

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В большинстве городов Казахстана продолжают снижаться цены на аренду жилья.
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Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, с 12 по 20 октября арендные ставки снизились в 13 городах из 16, где проводится мониторинг.
По данным аналитиков, с 12 по 20 октября арендные ставки снизились в 13 городах из 16, где проводится мониторинг.
Максимальное снижение за неделю произошло в приграничных с Россией городах: Петропавловске (-15,2 процента), Костанае (-10,5 процента), Уральске (-9,6 процента).
В городах республиканского значения следующая динамика: Астана — минус 8 процентов, Алматы — минус 0,01 процента, Шымкент — минус 2,2 процента.
И только в двух городах цены на аренду выросли. Это Конаев (+25 процентов) и Тараз (+0,9 процента).
«В большинстве городов ажиотаж на рынке аренды, связанный с приездом россиян, начал спадать. Однако по сравнению с началом сентября цены на съемное жилье все еще выше — в среднем на 29 процентов. Наибольший разрыв (порядка 50 процентов по сравнению с началом сентября) остается в Уральске, Костанае и Павлодаре», — отмечают аналитики.
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