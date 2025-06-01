Решить проблему посредством ливневок намерены в районе Костанай-2. На проблемных улицах их начали устанавливать еще в прошлом году. Напомним, каждую весну в этой части города во дворах жителей происходит настоящий потоп из-за талых и грунтовых вод. Поэтому, строительство ливневых канализаций намерены продолжить.

Напомним, каждую весну здесь наблюдаются проблемы с подтоплением дворовых территорий и домов местных жителей. Это как грунтовые воды, так и талые, с которыми, кстати, они ежегодно борются своими силами. Однако, с прошлого года здесь начали строительство новых ливневых канализаций. Таким образом, на проблемный улицах появилось около 15 новых объектов.

В марте этого года, наша съемочная группа приезжала в этот район города, чтобы узнать, как здесь обстоят дела во время паводкоопасного периода. Тогда местные жители рассказали, что эта весна для них оказалась не такой сложной, как прошлые. Это были люди, у домов которых в прошлом году построили ливневки. Кто-то отметил, что улицу не топило как обычно, а чьи-то дома в этот раз вода вовсе обошла стороной.

Предприятие «Костанай-су» намерено продолжить работы по установке водоотводной системы, так как эффект, отмечают коммунальщики, от них есть. Прошлогодняя сумма на все эти работы составила 380 миллионов тенге, а в этом 440 миллионов. Планируется охватить больше 30 адресов.

«В этом году вот вы видите уже проложили мы канализацию на 10 объектах, большого или небольшого размера, это уже будем говорить, разные нюансы. Эффект тоже наблюдается, те люди, которые живут рядом они думают, что тоже у них будет эффект и уйдет проблема с подтоплениями после дождей», — говорит главный инженер «Костанай-Су» Сергей Кривошеев.

Например, на улице, где проживает Ольга Елькина, ливневки установили в этом году. Однако, в этом году семья женщины решила поднять уровень дома, не дожидаясь помощи из вне. А, так сказать, в деле, новую канализацию у дома, она еще не видела.

«Мне на ул.Спартака понравилось теперь сухо, сделали очень хорошо, вот эта следующая улица, там ливневка такая, с этими плитами и прям так хорошо, шланги кидают отлично. А у нас через дорогу вот все шланги вон бросают и туда получается досточки так делают. По той стороне, по этой и газ же, сколько лет провели, и воду, сейчас вообще хорошо. Цивилизация как говорится пошла», — говорит Ольга Елькина.

Тем временем, в проезде Крупской живет Максим Черный. И здесь ливневки установили недавно.

«Вроде вода как бы уходит. Ребята, те, которые занимаются ею, они исправляют, было, что вскрывали, заново что-то переделывали. Сейчас вот вроде все в порядке, все как бы функционирует», — рассказал Максим Черный.

В «Костанай-су» также добавили, что по договору они должны провести и очистку уже имеющейся водоотводной системы. Кстати, Сергей Кривошеев поделился, что в планах предприятия разработать целую карту по строительству ливневых канализаций в Костанае. Это так называемый стратегический план по тому откуда, куда и где будет проходить вода, чтобы не застаиваться на улицах города.

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