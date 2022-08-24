В брёвнах пытались доставить телефоны и наркотики в костанайскую колонию

При досмотре автомашины марки «Газель 3302» на транспортном контрольно-пропускном пункте сотрудниками учреждения и военнослужащими военной части № 6697 при доставке бревен на территорию.
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Бревна предназначались для работы предприятия, расположенного на территории учреждения. В одном из бревен были обнаружены и изъяты 9 телефонов, из которых 4 смартфона и 5 кнопочных.
Позже, в этот же день, по имеющейся оперативной информации была пресечена попытка проникновения запрещенных веществ. При досмотре посылки, адресованной осужденному, который к слову отбывает наказание по статье 297 УК РК «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах» в подошве кроссовок было обнаружено вещество растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом. Вещество было изъято следственно-оперативной группой. Назначена экспертиза.
«С начала года было зарегистрировано несколько десятков попыток проноса на территорию колоний запрещенных предметов. Стоит отметить, что граждане, предупреждаются о запрете проноса запрещенных предметов. Кроме того, в помещении досмотра имеется соответствующая наглядная информация, согласно действующему законодательству», — отметил начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Абай Кайырбеков.
Но, попытки продолжают совершаться и пресекаться сотрудниками учреждений.
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